В Татарстане перестало расти число ежедневно выявляемых случаев коронавируса

Госпитализация накануне потребовалось 416 новым больным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За минувшие сутки в Татарстане выявлено 3 727 случаев коронавируса, что на 243 меньше, чем накануне, сообщает во вторник, 15 февраля, Минздрав республики. Ежедневно регистрируемое число зараженных вирусом росло с начала февраля.

Большинство последних больных - жители Казани (1 846 человек), Набережных Челнов (563), Нижнекамского (254) и Альметьевского (252) районов. Среди новых зараженных 324 ребенка.

С начала пандемии коронавирус подтвердился у 76 883 татарстанцев, 48 077 из которых выздоровели, а 1 668 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе получили 2 437 726 человек, второй - 1 902 100. Ревакцинацию прошли 221 тысяча граждан.