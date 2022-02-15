Автоинспекторы Казани помогли мужчине добраться до больницы

Капитан полиции Марат Емеков и старший лейтенант полиции Айнур Гараев. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Казани

Накануне к автоинспекторам Марату Емекову и Айнуру Гараеву, которые несли службу в поселке Юдино, обратился водитель. Мужчина сообщил о боли в районе сердца и попросил полицейских помочь ему добраться до больницы. Те согласились и уже через несколько минут передали казанца медикам.

Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие, сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Казани.