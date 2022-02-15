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Общество15 февраля 2022 8:31

Автоинспекторы Казани помогли мужчине добраться до больницы

Водителю стало плохо с сердцем в поселке Юдино
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Капитан полиции Марат Емеков и старший лейтенант полиции Айнур Гараев. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Казани

Капитан полиции Марат Емеков и старший лейтенант полиции Айнур Гараев. Фото: пресс-служба УМВД РФ по Казани

Накануне к автоинспекторам Марату Емекову и Айнуру Гараеву, которые несли службу в поселке Юдино, обратился водитель. Мужчина сообщил о боли в районе сердца и попросил полицейских помочь ему добраться до больницы. Те согласились и уже через несколько минут передали казанца медикам.

Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь, отзывчивость и неравнодушие, сообщают в пресс-службе УМВД РФ по Казани.