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Общество15 февраля 2022 7:27

Реконструкция дороги Набережные Челны — Водозабор потребует около 340 миллионов рублей

Деньги будут выделены из бюджета Татарстана
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Объект должен быть сдан к 24 октября.

Объект должен быть сдан к 24 октября.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана готовы выделить на реконструкцию части автодороги Набережные Челны — Водозабор около 340 миллионов рублей. Речь идет об участке от км 0+000 до км 1+462. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик не только восстановит дорогу, но также обновит дорожные знаки, наружное освещение и светофоры, проведет работы на водопроводе, сетях электроснабжения, линиях электропередач и сетях связи.

Объект должен быть сдан к 24 октября.