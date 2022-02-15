Реконструкция дороги Набережные Челны — Водозабор потребует около 340 миллионов рублей

Объект должен быть сдан к 24 октября. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Власти Татарстана готовы выделить на реконструкцию части автодороги Набережные Челны — Водозабор около 340 миллионов рублей. Речь идет об участке от км 0+000 до км 1+462. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, подрядчик не только восстановит дорогу, но также обновит дорожные знаки, наружное освещение и светофоры, проведет работы на водопроводе, сетях электроснабжения, линиях электропередач и сетях связи.

Объект должен быть сдан к 24 октября.