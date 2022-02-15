Автор идеи строительства «Тюбетей Tower» в Казани назвал ситуацию со сменой инвестора неэтичной

Напомним, что башню решено возвести в Верхнеуслонском районе, но меньшего размера и с другим инвестором. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пермский инвестор Рашид Габдуллин, который в 2019 году предложил построить в Казани смотровую башню «Тюбетей Tower», заявил, что сейчас ситуация с ней выглядит неэтично. Дело в том, что власти Казани отказались от идеи, и объект решено было возвести в Верхнеуслонском районе, но меньшего размера и с другим инвестором.

В беседе с «Коммерсантом» Габдуллин заявил, что не будет спорить о том, «кто у кого украл» идею башни, но у он недоумевает, почему совершенно другую конструкцию планируется назвать также, как он хотел назвать свою. По словам инвестора, это может ввести в заблуждение население.

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