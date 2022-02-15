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Происшествия15 февраля 2022 6:59

Жительница Казани за рулем иномарки врезалась в подземный переход на Проспекте Победы

С места аварии женщина была госпитализирована
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло около 7:51 в понедельник, 14 февраля. Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

ДТП произошло около 7:51 в понедельник, 14 февраля. Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Утром в понедельник, 14 февраля, напротив дома №58Г по улице Проспект Победы в Казани автомобиль Volkswagen наехал на угол подземного пешеходного перехода. По предварительным данным, причиной аварии стало то, что 53-летняя женщина за рулем иномарки не выбрала безопасную скорость и не справилась с управлением.

С места происшествия водитель была госпитализирована.

- За прошедшие сутки в городе зарегистрировано 263 ДТП, из них три происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода, столкновение автотранспорта и наезд на препятствие. В результате три участника ДТП – пешеход, водитель и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.