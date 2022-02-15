В Мариинском Посаде построят школу на 375 детей

Трехэтажное учебное учреждение будет возведено в микрорайоне «Коновалово». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К августу 2023 года в Мариинском Посаде должна появиться школа на 375 детей. На ее строительство планируется выделить более 268,5 миллиона рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техзаданию, трехэтажное учебное учреждение будет возведено в микрорайоне «Коновалово». Там смогут учиться дети с 1 по 11 классы.

Подрядчик будет выбран 1 марта. Приступить к работе он должен будет в апреле.

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