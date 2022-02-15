На трассе в Марий Эл иномарка насмерть сбила пешехода

ДТП произошло на 15 километре автодороги «Подъезд к Йошкар-Оле». Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

Около 20:10 в понедельник, 14 февраля, на 15 километре автодороги «Подъезд к Йошкар-Оле», на участке между деревней Ореховка и поселком Краснооктябрьский, автомобиль Chevrolet сбил мужчину. По предварительным данным, последний находился на проезжей части.

От полученных травм пешеход скончался на месте. Полицейские устанавливают его личность.

- Погибшему 72 года, низкого роста, одет в черные кожаные ботинки, черные болоньевые штаны, чёрную болоньевую куртку с белыми полосками на рукавах, серую шапку, - сообщает Госавтоинспекция Марий Эл.

Всех, кто знает этого человек, просят сообщить об этом по телефону +7(960)094-80-06 (следственный отдел МО МВД России «Медведевский»).