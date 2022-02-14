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Общество14 февраля 2022 17:29

В Казани аквапарк «Барионикс» откроется на прежнем месте в марте 2022 года

Комплекс был закрыт с прошлого сентября
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Оформит новый абонемент можно будет в кассах аквапарка уже с 1 марта.

Оформит новый абонемент можно будет в кассах аквапарка уже с 1 марта.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Аквапарк «Барионикс» на своей странице в Инстаграме объявил, что он скоро вновь откроется. Напомним, комплекс закрылся в начале сентября 2021 года из-за того, что не была достигнута договоренность по аренде с новым владельцем здания.

- Достигнуты договорённости с арендодателем и мы приступили к подготовительным работам! – гласит сообщение аквапарка «Барионикс».

Там также отметают, что абонементы, по которым при закрытии не были возварщены деньги, будут продлены, а, кто вернул их, смогут оформить новый абонемент на оставшийся срок по цене, равной сумме возврата. Это можно будет сделать в кассах аквапарка уже с 1 марта.