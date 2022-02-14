В Татарстане на скоростной трассе М-12 «Москва - Казань» поострят шесть транспортных развязок

ри этом на ряде развязок организуют только наиболее востребованные съезды. Фото: «Автодор»

На скоростной платной автотрассе М-12 от Москвы до Казани в общей сложности построят 19 транспортных развязок, сообщили в «Автодоре».

- Шесть из них возведут на территории Татарстана, - отметили в пресс-службе компании.

От Москвы до Казани в общей сложности построят 19 транспортных развязок. Фото: «Автодор»

При этом на ряде развязок организуют только наиболее востребованные съезды — в направлении от Москвы в сторону Казани и обратно. Такой подход должен обеспечить безопасное бессветофорное движение в разных уровнях на пересечении с существующими дорогами и связь с населенными пунктами.

Напомним, скоростную трассу М-12 от Москвы до Казани должны поострить к 2023 году. По ней на автомобиле до столицы можно будет добраться всего за 6,5 часов.