«Нижнекамскнефтехим» снизил удельные выбросы на тонну продукции в 3,5 раза

Фото: предоставлено пресс-службой

Строительство новых мощностей, с запасом опережающих современные экологические стандарты, одно из ключевых проявлений ответственности бизнеса в области защиты окружающей среды. ПАО «Нижнекамскнефтехим» системно работает над снижением экологического воздействия. В последние 20 лет почти в три с половиной раза снижено образование выбросов на тонну продукции. В настоящее время на предприятии реализуется программа повышения экологической эффективности, рассчитанная до 2025 года.

В Нижнекамске на отчетной депутатской сессии заслушали итоги деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). Подробно о выполнении задач по охране окружающей среды рассказал генеральный директор Айрат Сафин. В сессии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, главы республиканских ведомств, руководители промышленных предприятий и общественных организаций Нижнекамска.

Качество атмосферного воздуха на границах предприятия и санитарно-защитной зоны контролируют 5 стационарных и 1 передвижной экологический пост. Данные в онлайн-режиме поступают в надзорные органы и доступны жителям Нижнекамска в мобильном приложении «Мой нефтехим». «Нижнекамскнефтехим» ведет большую работу по озеленению города и района - в 2021 году высажено почти 200 тысяч деревьев на площади 56 гектар. Для пополнения водных биоресурсов в реку Кама выпущено 125 тысяч мальков стерляди.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин:

«Вопросы охраны окружающей среды находятся в постоянном фокусе нашего внимания. Мы стабильно снижаем выбросы в атмосферу: с 2001 года выпуск продукции увеличен почти в 2 раза, а выбросы при этом снизились наполовину. В минувшем году мы приступили к реализации V Экологической программы до 2025 года. Планируемые затраты - более 12 млрд руб».

В 2021 году предприятием усилена деятельность в области экологического просвещения. Для нижнекамцев регулярно организуются экскурсии на предприятие. В шести школах-партнерах установлены фандоматы для сбора использованной алюминиевой и пластиковой тары для ее последующей переработки (ресайклинга).

По итогам минувшего года «Нижнекамскнефтехим» признан победителем 17-го Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности».

В 2021 году «Нижнекамскнефтехим» стал одним из первых нефтехимических предприятий, получивших комплексное экологическое разрешение на вторую промышленную зону. В его рамках предусмотрено выполнение целого мероприятий по повышению экологической эффективности.

2 февраля 2022 года между Росприроднадзором и «Нижнекамскнефтехимом» было подписано соглашение. Документ закрепляет программу реализации природоохранных мероприятий, нацеленных на снижение воздействия на окружающую среду на сумму более 6 млрд рублей.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов:

«Я считаю, что вопросы экологии есть и будут. Наши коллеги, компания СИБУР, «Нижнекамскнефтехим» взяли на себя большие обязательства –в рамках соглашения с Росприроднадзором реализовать экологические мероприятия на сумму свыше 6 млрд рублей – это большие цифры».

СПРАВКА

СИБУР крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

«Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.