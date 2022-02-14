В Нижнекамске проспект Мира решили соединить с трассой М-7

Этот проект привнесет новый логистический уклад, новые инвестиции и создаст новые рабочие места. Фото: скриншот

В этот понедельник, 14 февраля, во время заседания Совета Нижнекамского района по итогам 2021 года и планам на 2022-й глава местного Исполкома Рамиль Муллин поблагодарил правительство Татарстана за решение о строительстве дороги в объезд районного центра – Нижнекамска. Речь идет об участке, который войдет в состав федеральной трассы М-7.

И при этом отметил, что для города в связи с этим стоит важная задача – соединить проспект Мира с объездным участком. По словам Муллина, это привнесет новый логистический уклад, новые инвестиции и создаст новые рабочие места.