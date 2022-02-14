«Нижнекамскнефтехим» представил итоги 2021 года

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По итогам 2021 года в ПАО «Нижнекамскнефтехим» произведено 2,7 млн тонн товарной продукции. Это рекордная выработка за всю историю предприятия. Индекс промышленного производства составил 110,8%. Рекордные показатели достигнуты по выпуску каучука СКД-Н, бензолу, стиролу, полистиролу и АБС-пластикам.

В бюджеты всех уровней за 2021 год «Нижнекамскнефтехим» вместе с дочерними предприятиями уплатил 21,5 млрд рублей налогов.

В Нижнекамске на отчетной депутатской сессии заслушали итоги деятельности ПАО «Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР). Подробно о выполнении производственных задач, реализации инвестпроектов, об охране окружающей среды и социальной ответственности предприятия рассказал генеральный директор Айрат Сафин. В сессии приняли участие президент РТ Рустам Минниханов, главы республиканских ведомств, руководители промышленных предприятий и общественных организаций Нижнекамска.

Одним из важных исторических событий минувшего года стало объединение двух крупнейших нефтехимических компаний Российской Федерации СИБУРа и ТАИФа, что послужило новым импульсом для развития «Нижнекамскнефтехима».

Руководитель исполкома Нижнекамского района РТ Рамиль Муллин:

«Это объединение имеет огромное значение для дальнейшего развития города и промышленности. Сегодня нефтегазохимия становится основным драйвером экономики страны. И мы, нижнекамцы гордимся тем, что якорные предприятия находятся на нашей земле и мы должны пользоваться их благами. И в то же время очень важно поддерживать баланс между развитием промышленности и городом, и сохранением безопасности окружающей среды. Когда компания заботится об экологии растет и уровень доверия к предприятию, а его продукция на мировом рынке становится востребованной. Во всем мире такую экономику называют «зеленой».

В федеральный бюджет - почти 9 млрд рублей, что на 2 миллиарда больше предыдущего года, и на 1 млрд больше доковидного 2019 года. В республиканский бюджет платежи выросли на 9 млрд и составили 11,4 млрд рублей, в местный бюджет уплачено на 124 млн больше предыдущего года. Свою лепту внесли подрядные организации, которыми перечислено в местный бюджет 171 млн рублей. От деятельности «Нижнекамскнефтехима» местный бюджет получил порядка 1,3 млрд рублей.

Работа «Нижнекамскнефтехима» комплексно влияет на экономику региона. Только при строительстве ЭП-600 заказы на производство 113 тысяч кубометров бетона и 36 тысяч тонн металлоконструкций размещены на 18-ти татарстанских предприятиях.

Успешные финансово-экономические показатели достигнуты благодаря стабильной работе производства, благоприятной конъюнктуре глобального и российского рынков, а также первым положительным эффектам от объединения с СИБУРом.

Генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин:

«В условиях продолжающейся пандемии коронавирусной инфекции наше предприятие продолжало стабильно работать, выполнять производственные планы, расширять марочный ассортимент продукции и воплощать наши стратегические инвестпроекты. Это ПГУ–ТЭС и ЭП-600. Особое внимание при этом мы уделяли природоохранной деятельности. По итогам 2021 года выполнено 50 мероприятий на сумму 1,9 миллиарда рублей. Впереди также предстоит большая работа по реализации наших экологических инициатив. Нами подписано с Росприроднадзором соглашение о взаимодействии, которое закрепляет программу выполнения природоохранных мероприятий по снижению воздействия на окружающую среду, на сумму более 6 миллиардов рублей».

Кроме того, в рамках соглашения с Министерством энергетики России СИБУР принял на себя обязательства инвестировать в развитие производств в Татарстане не менее 285 млрд рублей уже в ближайшие несколько лет.

В данное время идет активная реализация главного стратегического проекта НКНХ – нового олефинового комплекса - ЭП-600, драйвера развития города и республики. На сегодняшний день на строительной площадке выполнено более 34% работ: установлено все крупногабаритное оборудование, выполняется сборка металлоконструкций и монтаж трубопроводов. В проекте заложены жесткие экологические требования и низкие нормы выбросов. Предусмотрена установка бездымной факельной системы, будут действовать современные локальные очистные сооружения и замкнутая система водооборота. Образование отходов на тонну получаемого этилена составит всего 1,5 кг, что в 4 раза лучше показателей, достигнутых на предприятиях Европы.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов:

«С учетом запуска новых установок - большой проект на «Нижнекамскнефтехиме» - это практически такой же этилен сколько мы производим. Это будет современнейшее производство с самыми строгими и экономическими показателями – и экономики, и экологии все вопросы там решены».

Подводя итоги насыщенного производственными достижениями и событиями 2021 года, Айрат Сафин отметил, что впереди у «Нижнекамскнефтехима», отмечающего в этом году свое 55-летие уже в составе объединенной компании СИБУР - новый виток развития.

СПРАВКА

СИБУР крупнейшая интегрированная нефтегазохимическая компания России и одна из наиболее динамично развивающихся компаний глобальной нефтегазохимии. Уникальная вертикально-интегрированная бизнес-модель позволяет СИБУРу создавать высококонкурентную продукцию, которая используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях в 100 странах по всему миру.

«Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год. В ассортименте выпускаемой продукции - более 120 наименований.