На водителя из Марий Эл, который протащил на своей машине сотрудника ГИБДД, завели уголовное дело

В отношении лихача помимо уголовного дела было составлено два административных материала, его автомобиль поместили на спецстоянку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В отношении 53-летнего жителя поселка Морки возбудили уголовное дело по статье «применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей», сообщили в следственном комитете Марий Эл.

- Мужчине уже предъявлено соответствующее обвинение, - также отметили в ведомстве.

Следствием установлено, что 8 февраля инспектор ГИБДД остановил машину, за рулем которой находился обвиняемый. По всем признакам он управлял автомобилем в пьяном виде. Водитель не захотел выходить из машины и выполнять другие законные требования полицейского. Вместо этого он решил сбежать – нажал на педаль газа и попытался уехать. Но сотрудник ГИБДД крепко вцепился одной рукой за уже открытую дверь с водительской стороны, а другой за руль.

Но это лихача не остановило, он протащил за собой полицейского, пока тот не смог вывернуть руль и остановить машину. Все это время инспектор вынужден был скользить ногами по заснеженной дороге.

Напомним, в отношении лихача помимо уголовного дела было составлено два административных материала, его автомобиль поместили на спецстоянку.