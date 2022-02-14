ООО «Казанский ДСК» вернуло своим работникам более 1,5 миллионов рублей, которые удержали с зарплаты из-за неправильного хранения продукции

Людям вернули деньги толок после вмешательства прокуратуры. Фото: Мария ЛЕНЦ

В надзорный орган поступило коллективное обращение от сотрудников ООО «Казанский ДСК» о том, что у них удерживали деньги из зарплаты. Это стало поводом для проведения на предприятии прокурорской проверки.

- Было установлено, что на протяжении 2020-2021 годов руководство предприятия незаконно удерживало из заработной платы работников суммы убытков, вызванных неправильным хранением и перемещением готовой продукции. Размер ежемесячных удержаний составлял от 2 до 11 тысяч рублей. Таким образом, 17 работников не получили более 1,5 миллиона рублей, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

В результате чего надзорный орган внес в адрес директора ООО «Казанский ДСК» представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных сотрудников к дисциплинарной ответственности.

Мало того, в отношении виновного должностного лица возбудили административное дело по статье «нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права». И лишь после такого вмешательства прокуратуры работникам предприятия вернули все удержанные из зарплаты деньги.