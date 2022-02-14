В Казани до конца февраля частично перекроют улицы Краснококшайская и Ягодинская

Движение на них перекроют уже в этот вторник. Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

В этот вторник, 15 февраля, начинает действовать ограничение, прописанное постановлением Исполкома Казани. Так, в городе перекрывается движение по улице Краснококшайской - от дома №7 на улице Энгельса до дома №43в на улице Краснококшайская, а также по улице Ягодинской - от дома №3а до перекрестка с улицей Герцена.

Ограничение вводится на время работ по организации приямков на сетях газопровода, они должны продлиться вплоть до 28 февраля.