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Общество14 февраля 2022 14:49

В Казани до конца февраля частично перекроют улицы Краснококшайская и Ягодинская

Это связано с работами по организации приямков на сетях газопровода
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Движение на них перекроют уже в этот вторник.

Движение на них перекроют уже в этот вторник.

Фото: Даниэлла ТКАЧЕНКО

В этот вторник, 15 февраля, начинает действовать ограничение, прописанное постановлением Исполкома Казани. Так, в городе перекрывается движение по улице Краснококшайской - от дома №7 на улице Энгельса до дома №43в на улице Краснококшайская, а также по улице Ягодинской - от дома №3а до перекрестка с улицей Герцена.

Ограничение вводится на время работ по организации приямков на сетях газопровода, они должны продлиться вплоть до 28 февраля.