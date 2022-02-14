В Татарстане мусульманам посоветовали не отмечать День святого Валентина

Верующим рекомендуют смотреть, прежде всего, на содержание светских праздников. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

День святого Валентина не связан с мусульманскими или российскими обычаями, а, напротив, имеет языческие корни, и не стоит его отмечать, выразили свою позицию в Духовном управлении мусульман (ДУМ) Татарстана

- В Исламе существует два праздника: Курбан-байрам и Ураза-байрам. Помимо них есть ценные и благословенные дни и ночи (Мавлид, ночь Предопределения - Лейлятуль-кадр, пятничный день) Мусульмане уважают все традиционные религии, однако не принимают участия в праздновании их религиозных праздников, - сказал РИА «Новости» главный специалист отдела по вопросам шариата ДУМ республики Ахмад Абу Яхья.

По его словам, вообще мусульманам надо оценивать содержание светских праздников. В них можно принимать участие, если это касается знаменательных исторических дат и годовщин важных для России.

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