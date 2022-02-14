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Общество14 февраля 2022 13:50

Ночью и утром в Татарстане ожидается туман

В республике теплеет - к концу недели синоптики обещают до +2 градусов
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Туман ожидается в республике с 18:00 14 февраля до 9:00 15 числа.

Туман ожидается в республике с 18:00 14 февраля до 9:00 15 числа.

Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 понедельника, 14 февраля, до 9:00 15 числа в Татарстане ожидается туман. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Отметим, что ночью на 15 февраля в регионе прогнозируется от -6 до -11 градусов, днем - от -1 до -6. В обеденные часы возможна слабая метель. Похожая погода ждет Татарстан и последующие два дня.

К пятнице, 18 февраля, потеплеет до +1, но в западных районах ожидается снег и сильный ветер порывами до 20 м/с. В выходные столбики термометров будут подниматься уже до +2 градусов.