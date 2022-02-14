Ночью и утром в Татарстане ожидается туман

Туман ожидается в республике с 18:00 14 февраля до 9:00 15 числа. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 18:00 понедельника, 14 февраля, до 9:00 15 числа в Татарстане ожидается туман. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.

Отметим, что ночью на 15 февраля в регионе прогнозируется от -6 до -11 градусов, днем - от -1 до -6. В обеденные часы возможна слабая метель. Похожая погода ждет Татарстан и последующие два дня.

К пятнице, 18 февраля, потеплеет до +1, но в западных районах ожидается снег и сильный ветер порывами до 20 м/с. В выходные столбики термометров будут подниматься уже до +2 градусов.