Ночью и утром в Татарстане ожидается туман

Туман ожидается в республике с 18:00 14 февраля до 9:00 15 числа.
Фото: Олег УКЛАДОВ
С 18:00 понедельника, 14 февраля, до 9:00 15 числа в Татарстане ожидается туман. Об этом местных жителей заранее предупреждает Гидрометцентр республики.
Отметим, что ночью на 15 февраля в регионе прогнозируется от -6 до -11 градусов, днем - от -1 до -6. В обеденные часы возможна слабая метель. Похожая погода ждет Татарстан и последующие два дня.
К пятнице, 18 февраля, потеплеет до +1, но в западных районах ожидается снег и сильный ветер порывами до 20 м/с. В выходные столбики термометров будут подниматься уже до +2 градусов.