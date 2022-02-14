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Общество14 февраля 2022 13:21

В банках Татарстана клиенты хранят более 743 миллиардов рублей

Это цифра на 12,2% больше той, что была годом раньше
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Большинство средств в республике хранится в рублях.

Большинство средств в республике хранится в рублях.

Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на начало 2022 года, в банках Татарстана клиенты хранят около 743,7 миллиардов рублей. Это цифра на 12,2% больше той, что была годом раньше, сообщает пресс-служба Отделения — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центробанка.

Большинство средств - 84,8% - хранится в рублях. Объем вкладов в иностранной валюте за год увеличился на 20,7%.

- Банковские вклады остаются популярным инструментом для сбережения. Они имеют гарантированную доходность, хранящиеся на них деньги застрахованы государством в сумме до 1,4 миллиона рублей, а в отдельных случаях – до 10 миллионов рублей, - замечают специалисты.