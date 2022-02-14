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Общество14 февраля 2022 13:06

В Казани появятся новые остановочные павильоны с зарядками для телефонов и Wi-Fi

В первую очередь их установят на новых транспортных магистралях города
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Такие остановки станут, среди прочего, дополнительными площадками для размещения рекламы, считает мэр столицы Татарстана.

Такие остановки станут, среди прочего, дополнительными площадками для размещения рекламы, считает мэр столицы Татарстана.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани планируется установить несколько остановок общественного транспорта, на которых горожане могли бы зарядить смартфоны и получить доступ в интернет. Вместе с тем, они станут дополнительными площадками для размещения рекламы, заявил в понедельник, 14 февраля, на еженедельной планерке мэр города Ильсур Метшин.

Такие digital-остановки будут устанавливаться в первую очередь на новых транспортных магистралях - Вознесенском тракте и Большом казанском кольце.