В Казани появятся новые остановочные павильоны с зарядками для телефонов и Wi-Fi

Такие остановки станут, среди прочего, дополнительными площадками для размещения рекламы, считает мэр столицы Татарстана. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани планируется установить несколько остановок общественного транспорта, на которых горожане могли бы зарядить смартфоны и получить доступ в интернет. Вместе с тем, они станут дополнительными площадками для размещения рекламы, заявил в понедельник, 14 февраля, на еженедельной планерке мэр города Ильсур Метшин.

Такие digital-остановки будут устанавливаться в первую очередь на новых транспортных магистралях - Вознесенском тракте и Большом казанском кольце.