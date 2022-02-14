Стало известно, как будет выглядеть культурный центр в Нижнекамске на 1,5 тысячи человек

Возведение данного объекта в городе было одобрено президентом Татарстана. Фото: пресс-служба администрации Нижнекамского районе

В этот понедельник, 14 февраля, прошло заседание Совета Нижнекамского района и города по итогам развития в 2021 году и задачах на 2022 год, в котором принял участие и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Так, глава местного Исполкома Рамиль Муллин презентовал эскиз будущего культурного центра, который построят в 15-ом микрорайоне Нижнекамска.

По словам, Муллина объект рассчитан на 1,5 тысячи человек и уже начата работа по созданию его проекта. Данный Центр в итоге должен стать центром города.

В нем, как отметил глава Исполкома, планируется разместить также выставочный арт-кластер, спортивный центр, а главная площадка перед зданием будет прямиком выходить на парк «Семья».

Напомним, строительство культурного центра было одобрено президентом Татарстана Рустамом Миннихановым.