В Вахитовском и Приволжском районах Казани отремонтируют 33 улицы и 68 дворов

Работы коснутся в том числе улицы Центральной, соединяющей поселки Салмачи и Куюки с главными дорожными артериями города. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году в Вахитовском и Приволжском районах Казани планируется отремонтировать 33 улицы, в том числе улицы Амирхана Еники и Центральная, соединяющая поселки Салмачи и Куюки с главными дорожными артериями города. Вместе с тем будут восстановлены дороги на 12 поселковых улицах, среди которых Люблинская, Рощинская и Запорожская.

Что касается программы «Наш двор», то до конца года в районах должно быть отремонтировано 68 дворов. Акцент будет сделан на ремонте комплексных дворов домов №№17а, 17б и 19 по улице Мавлютова, №2 и №4 по улице Гарифьянова, а также №4 и №10 по улице Сыртлановой. Работы также будут проведены на территории Центра реабилитации инвалидов «Восхождение», сообщают власти столицы Татарстана.