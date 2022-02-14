Чиновница из Казани переходит на работу в МХТ имени Чехова

Метшин вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани». Фото: Денис Гордийко

Стало известно, что зампрефекта территории «Старый город», экс-директор благотворительного фонда Константина Хабанского «Оперение» Ляйсан Мишарина переезжает из Казани в Москву для работы в Московском художественном театре имени Чехова.

Отметил что ранее Мишарина была замдиректора департамента социальных и культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и замруководителя департамента культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов».

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани».