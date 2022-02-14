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Общество14 февраля 2022 10:25

Чиновница из Казани переходит на работу в МХТ имени Чехова

Речь идет о зампрефекта территории «Старый город» Ляйсан Мишариной
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Метшин вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани». Фото: Денис Гордийко

Метшин вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани». Фото: Денис Гордийко

Стало известно, что зампрефекта территории «Старый город», экс-директор благотворительного фонда Константина Хабанского «Оперение» Ляйсан Мишарина переезжает из Казани в Москву для работы в Московском художественном театре имени Чехова.

Отметил что ранее Мишарина была замдиректора департамента социальных и культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани» и замруководителя департамента культурных программ в АНО «Исполнительная дирекция спортивных проектов».

Мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин вручил Мишариной знак «За безупречную службу Казани».