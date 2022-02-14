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Происшествия14 февраля 2022 9:12

Казанец признался в убийстве своего 86-летнего дедушки

Мужчина состоит на учете у врача-психиатра
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Павлюхина.

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Павлюхина.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 12 февраля, в квартире одного из домов по улице Павлюхина в Казани было обнаружено тело 86-летнего мужчины с множественными травмами головы. По подозрению в убийстве был задержан его 33-летний внук, который состоит на учете у врача-психиатра.Свою вину мужчина признал.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.