Казанец признался в убийстве своего 86-летнего дедушки

Преступление произошло в квартире одного из домов по улице Павлюхина. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В субботу, 12 февраля, в квартире одного из домов по улице Павлюхина в Казани было обнаружено тело 86-летнего мужчины с множественными травмами головы. По подозрению в убийстве был задержан его 33-летний внук, который состоит на учете у врача-психиатра.Свою вину мужчина признал.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об аресте подозреваемого. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.