СУ СКР по Татарстану: мужчина зарезал односельчанина, который выгонял его на улицу

Свою вину подозреваемый признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью в воскресенье, 13 февраля, в квартире одного из домов в селе Петровский Завод Сармановского района было обнаружено тело 56-летнего мужчины. По подозрению в убийстве был задержан 51-летний местный житель, который признался в преступлении.

Следствием установлено, что несколько дней назад у подозреваемого сгорела квартира и он временно переехал к подруге. Незадолго до трагедии к последней пришел знакомый, который, напившись, стал выгонять ее нового квартиранта. Подозреваемый ушел, но через некоторое время проник в дом через окно. Гость вновь стал его выгонять, и тогда злоумышленник несколько раз ударил его ножом.

- В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщают в следственном управлении СКР по Татарстану.