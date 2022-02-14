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Общество14 февраля 2022 8:27

В выходные 26 непривитых казанцев пытались проехать на электротранспорте

Утром 14 февраля контролеры выявили еще 16 нарушителей
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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В городе каждое утро проверяется более 200 единиц подвижного транспорта и 21 вестибюль метро.

В городе каждое утро проверяется более 200 единиц подвижного транспорта и 21 вестибюль метро.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные, 12 и 13 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 26 человек без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании: 17 - в трамваях и троллейбусах, девять - в метро. Утром 14 числа контролеры были вынуждены высадить еще 16 непривитых человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Вместе с тем, утром 14 февраля, в электротранспорте города пытались проехать 58 человек без медицинских масок, хотя у 35 человек они имелись при себе.