В выходные 26 непривитых казанцев пытались проехать на электротранспорте

В городе каждое утро проверяется более 200 единиц подвижного транспорта и 21 вестибюль метро. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За минувшие выходные, 12 и 13 февраля, в электротранспорте Казани были выявлены 26 человек без QR-кодов о вакцинации от коронавируса или перенесенном заболевании: 17 - в трамваях и троллейбусах, девять - в метро. Утром 14 числа контролеры были вынуждены высадить еще 16 непривитых человек, сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Вместе с тем, утром 14 февраля, в электротранспорте города пытались проехать 58 человек без медицинских масок, хотя у 35 человек они имелись при себе.