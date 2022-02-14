Порядка 400 татарстанских фермеров присоединились к платформе Свое Фермерство в 2021 году

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Россельхозбанк в Татарстане подвел итоги работы цифровых сервисов Свое Родное и Свое Фермерство в 2021 году. Так, за прошедший год более 200 агропредприятий и производителей республики открыли виртуальные витрины со своими товарами на маркетплейсе Свое Родное, а порядка 400 зарегистрировались в экосистеме Свое Фермерство.

Свое Родное – это уникальный цифровой проект Россельхозбанка, который дает возможность фермерам перевести сбыт своей продукции в цифровой формат. Все услуги, начиная с регистрации на маркетплейсе и создания электронного прилавка для аграриев, предоставляются бесплатно, а сделки проходят напрямую между покупателем и продавцом и не облагаются комиссией. Фермеры могут разместить свои товары более чем в 20 категориях – от молочных изделий до сладостей. Так, сельхозпроизводители с Лаишевского района на маркетплейсе РСХБ реализуют сырную продукцию. В частности, ферма «Каприно» предлагает посетителям сыр из козьего молока, качотту, страчателлу, страккино, а Алина Буслаева под брендом «Из деревни – с любовью» предлагает камамбер, рикотту, халуми, адыгейский сыр. Самым популярным среди пользователей приложения Свое Родное в Татарстане является продукция Кадэрии Лотфуллиной из Зеленодольского района, которая предлагает мясную и копченую продукцию.

Выход на маркетплейс для многих региональных поставщиков – важный шаг, поскольку ранее они не имели собственных интернет-магазинов, а значит и доступа к широкому рынку сбыта.

Также фермеры и поставщики активно осваивают и другую цифровую площадку РСХБ, работающую по принципу b2b, – экосистему Свое Фермерство. Здесь в одном месте объединены каталоги техники, продукции и расходных материалов, а также цифровые решения и сервисы, которые позволяют небольшим фермерским хозяйствам без дополнительных затрат автоматизировать каждодневную работу и сосредоточиться на росте бизнеса. В экосистеме аграрии могут найти необходимую им технику (в том числе и б/у), сырье, воспользоваться сервисом поиска сезонных рабочих, а также обсудить актуальные вопросы в сфере сельского хозяйства с другими фермерами или прибегнуть к помощи телеветеринара. Регистрация в экосистеме тоже бесплатная, сделки осуществляется напрямую. Вопросы продвижения и привлечения покупателей РСХБ берет на себя.

Возможности цифровых платформ Россельхозбанка особенно актуальны для сельхозпроизводителей в период пандемии, когда бизнес активно перешел в онлайн. Причем сэкономить свои ресурсы на разработке отдельных сайтов для интернет-торговли благодаря системам Свое Фермерство и Свое Родное теперь могут как мелкие фермерские хозяйства, так и крупные компании из сегмента b2b.

В 2021 году число уникальных пользователей платформы РСХБ Свое фермерство по всей России превысило отметку в 1 млн человек, в ней насчитывается более 9 тысяч поставщиков, представлено свыше 1 млн товаров.

СПРАВКА

АО «Россельхозбанк» - основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.