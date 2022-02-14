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Происшествия14 февраля 2022 7:41

В Йошкар-Оле водитель микроавтобуса наехал на пьяного пешехода и не заметил этого

С места ДТП он уехал, но вскоре был задержан автоинспекторами
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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ДТП произошло во дворе дома на улице Прохорова.

ДТП произошло во дворе дома на улице Прохорова.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Около 21:30 в воскресенье, 13 февраля, во дворе дома на улице Прохорова в Йошкар-Оле автомобиль, предварительно, при движении задним ходом наехал на пьяного 47-летнего мужчину, который сидел на проезжей части. Не заметив пешехода, водитель протащил его несколько метров, после чего уехал.

Пешеход с серьезными травмами был госпитализирован, а автоинспекторы сразу начали поиски нарушителя. Благодаря очевидцам, 54-летний водитель пассажирского микроавтобуса Fiat Ducato был оперативно задержан. Мужчина заявил, что не заметил пострадавшего.

- В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. Проводится административное расследование, - сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Марий Эл.