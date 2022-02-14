В Набережных Челнах усилят контроль за бездомными животными и построят приют

Об уличных животных можно сообщить как в администрацию районов, так и в управление жилищного хозяйства и жизнеобеспечения населения. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Тукаевского района, а также сотрудники предприятий БСИ и стройбазы начали массово жаловать в Роспотребнадзор Набережных Челнов на агрессивных бродячих собак. Главный санитарный врач города Ильгизяр Бариев попросил все соответствующие службы активизировать работу по отлову бездомных животных и контролю за соблюдением правил выгула домашних питомцев.

- У горожан есть возможность обратиться как администрацию районов, так и в управление жилищного хозяйства и жизнеобеспечения населения по номеру 30-55-57, оставить заявку. Мы умеем их оперативно отрабатывать, в течение суток эти проблемы решить, - заявил первый замруководителя исполкома татарстанского автограда Илья Зуев.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, в свою очередь, заметил, что у местные власти проектируют строительство нового приюта, который сможет решить проблему уличных собак.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Казани бездомная собака напала на школьницу

Животное укусило 12-летнюю девочку за ногу, но его вовремя отогнали дворники (подробности)