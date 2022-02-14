В парке имени Николаева в Чебоксарах неожиданно проснулись сурки

Видимо, весна уже скоро. Фото: скриншот

В минувшие выходные в чебоксарском парке имени Адриана Николаева проснулись сурки Сёма и Сима - питомцы зооуголка «Ковчег». Это событие очень неожиданно, так как обычно животные пробуждались от зимней спячки лишь в середине марта.

- Видимо, весна наступит уже скоро, - говорят в администрации парка.

В зооуголке объяснили, что с начала года зоотехники систематически заглядывали к суркам, что совершенно не мешало им спать. Во время последнего визита же выяснилось, что животные совершенно бодрые.