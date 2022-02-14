В Казани произошло массовое ДТП с четырьмя авто и двумя пострадавшими

Авария случилась накануне на улице Мира. Фото: ОГИБДД УМВД РФ по Казани

Днем в воскресенье, 13 февраля, напротив дома №62 корп.2 по улице Мира в Казани произошла массовая авария с участием автомобилей «ВАЗ», Nissan, Honda и KIA. По предварительным данным, 43-летняя женщина за рулем отечественной легковушки выехала на встречку, где столкнулась с тремя иномарками. От удара первая из них наехала на дорожный знак.

В результате ДТП пострадали водители автомобилей «ВАЗ» и KIA.

- За прошедшие выходные (12 и 13 февраля) в городе зарегистрировано 302 ДТП, из них четыре происшествия с пострадавшими – наезд на пешехода и три столкновения автотранспорта. В результате пять участников ДТП – пешеход, три водителя и пассажир – получили травмы различной степени тяжести, - сообщает пресс-служба ОГИБДД УМВД РФ по столице Татарстана.