Ильмир Исхаков покинул должность замруководителя исполкома Набережных Челнов

Он работал в администрации татарстанского автограда последние шесть лет. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Замруководителя исполкома Набережных Челнов Ильмир Исхаков оставил свою должность. Причина этого - переезд на новое место жительства, сообщил в понедельник, 14 февраля, на еженедельном совещании в администрации города градоначальник Наиль Магдеев.

Исхаков работал в исполкоме татарстанского автограда последние шесть лет. Сначала в качестве главы Управления архитектуры, градостроительного и жилищного развития, а с 2019 года - в качестве замруководителя.