В Казани участие в «Лыжне России» приняли более 21,5 тысячи человек

Соревнования прошли на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

12 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный был дан старт соревнованиям «Лыжня России». Они прошли в столице Татарстана уже 18 раз. В мероприятии приняли участие 21 560 человек.

Только в Юдино на лыжню вышли 8 260 спортсменов. Они преодолели дистанции в 2, 3 и 5 километров. Затем последовали забеги на 5 и 10 километров.

После финиша начались соревнования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, руководителей и ветеранов спорта. По их завершению состоялся массовый забег на те же 2 километра.