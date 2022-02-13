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Спорт13 февраля 2022 12:31

В Казани участие в «Лыжне России» приняли более 21,5 тысячи человек

Данный соревнования в столице Татарстана прошли уже 18 раз
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Соревнования прошли на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный.

Соревнования прошли на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

12 февраля на стадионе «Локомотив» в поселке Юдино, в Горкинско-Ометьевском лесу, в пойме реки Казанки по улице Гаврилова и в поселке Нагорный был дан старт соревнованиям «Лыжня России». Они прошли в столице Татарстана уже 18 раз. В мероприятии приняли участие 21 560 человек.

Только в Юдино на лыжню вышли 8 260 спортсменов. Они преодолели дистанции в 2, 3 и 5 километров. Затем последовали забеги на 5 и 10 километров.

После финиша начались соревнования спортсменов с ограниченными возможностями здоровья, руководителей и ветеранов спорта. По их завершению состоялся массовый забег на те же 2 километра.