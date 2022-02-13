В Казани на уборку улиц от снега направили 280 единиц спецтехники

Только за прошедшие сутки с улиц города вывезли более 14 тысяч тонн снега. Фото: Иван МАКЕЕВ

Днем 13 февраля на улицы столицы Татарстана для их очистки от снега направили 451 дорожного рабочего и 280 единиц специальной техники, в том числе 57 комбинированных машин, 63 тракторные щетки, 69 самосвалов, 50 фронтальных погрузчиков и 21 МКСМ «Барсик». Сообщли в комитете внешнего благоустройства Исполкома города.

Сейчас вывоз снега осуществляется с участков улиц: Бондаренко, Девятаева, Ершова, Зорге, Коротченко, Копылова, Кремлевская, Кулахметова, Максимова, Карла Маркса, Мариупольская, Миля, Саид-Галеева, Павлюхина, Фрунзе, Сибгата Хакима, Чехова, Щапова, проспектов Ибрагимова, Победы, Универсиады и Ямашева, площади Свободы.