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Происшествия13 февраля 2022 11:31

В Казани мужчина застрял на водосточной трубе между балконами

Снимать его помогали спасатели
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Пришлось вызывать спасателей с лестницей.

Пришлось вызывать спасателей с лестницей.

Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 13 февраля, в ЗПСО№2 поступило сообщение о застрявшем на высоте мужчине. Спасатели выехали по адресу: улица Коллективная, 27.

Там они обнаружили, что на уровне третьего этажа между балконами человек зацепился за водосточную трубу и не может слезть. Спасатели приставили к стене дома трехколенную лестницу и помогли мужчине спустится на землю.

- 40-летнего мужчину передали сотруднику полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.