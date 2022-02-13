В Казани мужчина застрял на водосточной трубе между балконами

Пришлось вызывать спасателей с лестницей.
Фото: МЧС Татарстана
В это воскресенье, 13 февраля, в ЗПСО№2 поступило сообщение о застрявшем на высоте мужчине. Спасатели выехали по адресу: улица Коллективная, 27.
Там они обнаружили, что на уровне третьего этажа между балконами человек зацепился за водосточную трубу и не может слезть. Спасатели приставили к стене дома трехколенную лестницу и помогли мужчине спустится на землю.
- 40-летнего мужчину передали сотруднику полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.