В Казани мужчина застрял на водосточной трубе между балконами

Пришлось вызывать спасателей с лестницей. Фото: МЧС Татарстана

В это воскресенье, 13 февраля, в ЗПСО№2 поступило сообщение о застрявшем на высоте мужчине. Спасатели выехали по адресу: улица Коллективная, 27.

Там они обнаружили, что на уровне третьего этажа между балконами человек зацепился за водосточную трубу и не может слезть. Спасатели приставили к стене дома трехколенную лестницу и помогли мужчине спустится на землю.

- 40-летнего мужчину передали сотруднику полиции, - сообщили в МЧС Татарстана.