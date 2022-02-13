В 2022 году в Татарстане начнут строить элеваторный комплекс

В элеваторе единовременно можно будет хранить 140 тысяч тонн зерна. Фото: Николай ХИЖНЯК

Проектирование строительства элеваторного комплекса в Зеленодольском районе продолжается. Приступить к его возведению до этого пока не получалось, в основном, из-за роста ценн на стройматериалы.

Но стало известно, что работы должны начаться уже в 2022 году на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, об этом ТАСС сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Для справки, к строительству элеватора на 140 тысяч тонн зерна должны были приступить еще в 2021 году, на тот момент стоимость проекта оценивалась в 1,7 миллиарда рублей.