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Общество13 февраля 2022 11:21

В 2022 году в Татарстане начнут строить элеваторный комплекс

Его возведение отсрочили из-за ситуации с ценами на стройматериалы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В элеваторе единовременно можно будет хранить 140 тысяч тонн зерна.

В элеваторе единовременно можно будет хранить 140 тысяч тонн зерна.

Фото: Николай ХИЖНЯК

Проектирование строительства элеваторного комплекса в Зеленодольском районе продолжается. Приступить к его возведению до этого пока не получалось, в основном, из-за роста ценн на стройматериалы.

Но стало известно, что работы должны начаться уже в 2022 году на территории Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра, об этом ТАСС сообщил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Для справки, к строительству элеватора на 140 тысяч тонн зерна должны были приступить еще в 2021 году, на тот момент стоимость проекта оценивалась в 1,7 миллиарда рублей.