В Татарстане подорожали овощи, зато подешевела водка

Рост цен при этом оказался не значительным. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В регионе зафиксировали, правда небольшой, но все же, рост цен на ряд продуктов. Так, согласно данным Татарстанстата, с 28 января по 4 февраля по большей части подрожали именно овощи.

Например, огурцы поднялись в цене на 3,56% - теперь за килограмм в среднем придется заплатить 175,62 рубля, капуста белокочанная подорожала на 1,61% - сейчас за килограмм просят 59,98 рубля, килограмм моркови теперь стоит в среднем 38,58 рубля – рост на 1,9%, также на 0,89% подорожали и помидоры – сейчас килограмм стоит 158,73 рубля.

Кроме того, в цене поднялись: вермишель – на 1,61%, чай черный байховый – ан 1,79%, конфеты мягкие, глазированные шоколадом, - на 1,71%, литр молока питьевого цельного стерилизованного 2,5-3,2% жирности - на 1,36%, килограмм сметаны – на 1,47%.

При этом можно отметить, что за указанный период в Татарстане подешевела водка. Правда, так же ненамного - всего на 0,19%. Так, за один литр в среднем придется заплатить 583,18 рубля.