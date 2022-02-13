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Происшествия13 февраля 2022 8:03

В Татарстане супруги-рыбаки провалились под лед на «мотособаке»

Мужчину и женщину удалось спасти
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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С места происшествия.

С места происшествия.

Фото: МЧС Татарстана

12 февраля в 19.40 в экстренные службы поступила информация о том, что в Тукаевском районе около поселка Первомайка на реке Кама под лед провалился мотобуксировщик – «мотособака», на котором передвигались два рыбака, сообщили в МЧС Татарстана.

- Транспорт провалился под лед в одном километре от берега, - уточнили в ведомстве.

На помощь терпящим бедствие людям на судне на воздушной подушке выехали спасатели ЗПСО №6. Они нашли супругов-рыбаков – 47-летнего мужчину и 43-летнюю женщину. В итоге все обошлось, мужу и жене не понадобилась даже медицинская помощь.