Президент Татарстана Рустам Минниханов: «Мы должны помочь всем, кто нуждается в медицинской помощи»

Минниханов дал поручение продумать, как в поликлиниках можно распределить наплыв пациентов в утренние часы. Фото: president.tatarstan.ru

За прошедшую неделю в Татарстане был зафиксирован рост заболеваемости коронавирусом - в 2 раза. К осложнению эпидситуации привело распространения штамма «омикрон», он сейчас является в регионе доминирующим. В связи с этим 12 февраля во время республиканского совещания президент Татарстана Рустам Минниханов заявил, что все ранее введенные в регионе антиковидные меры продолжат действовать.

- Важно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования в трудовых коллективах, в школах следует продолжить строго контролировать работу «утренних фильтров» на входе, - сказал Минниханов.

Отметил он и возросшую нагрузку на систему здравоохранения в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

- Мы должны помочь всем, кто нуждается в медицинской помощи. Мы договорились, что наши поликлиники будут работать в субботу и воскресенье. Также я дал поручение республиканскому оперативному штабу продумать, как можно распределить наплыв пациентов в утренние часы. Кроме того, не все люди способны прийти в поликлинику, но нам нужно дойти до каждого, кто нуждается в помощи. Мы не имеем права оставлять без внимания эту категорию граждан, - также заявил президент Татарстана.