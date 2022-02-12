Врач-педиатр Дмитрий Малых из Ульяновска заявил о необычном симптоме у детей при коронавирусе

Специалист поделился своими наблюдениями из врачебной практики ив соцсети. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Член союза педиатров России, врач из Ульяновска Дмитрий Малых поделился в своем инстаграме наблюдениями из практики.

- У детей с коронавирусом в период болезни отмечались носовые кровотечения. Все больше таких случаев на приеме. При этом в литературе пока не видел данных, что носовые кровотечения – один из возможных симптомов коронавируса, – написал Дмитрий Малых на своей странице в соцсети.

В ответ на это врач получили несколько десятков комментариев от жителей Ульяновска о том, что они тоже наблюдали у своих детей больных коронавирусом носовые кровотечения, а некоторые сообщили, что такое отмечалось и у взрослых зараженных.