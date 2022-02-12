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Общество12 февраля 2022 10:10

В Татарстане план по строительству жилья на 2022 год выполнен на 15%

Сдано уже 407 тысяч квадратных метров
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Наибольшее выполнение плана фиксируется именно в возведении домов по программе социальной ипотеки

Наибольшее выполнение плана фиксируется именно в возведении домов по программе социальной ипотеки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

12 февраля во время республиканского совещания глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин сообщил, что в регионе с начала января сдано уже 407 тысяч квадратных метров жилья – это 15% от плана на 2022 год.

При этом, по словам министра, наибольшее выполнение плана фиксируется именно в возведении домов по программе социальной ипотеки – к середине февраля сдано 47% от запланированного (70 тысяч квадратных метров). На втором месте находится строительство частных домов – почти 14% (сдано 1 694 дома), на третьем – выполнение плана по линии коммерческого строительства (сдано 27 многоквартирных домов – это 12% от намеченного).