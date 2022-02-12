Почти 3 000 новых случаев коронавируса выявили в Татарстане за одни только сутки

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 65 705 человек. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За прошедшие сутки в республике было зарегистрировано 2 979 новых случаев заражения коронаврусом, в 318 из них зараженными являются дети и подростки, сообщили 12 февраля в Минздраве Татарстана.

- В этот раз госпитализация понадобилась 207 пациентам, остальные 2 772 инфицированных будут лечиться на дому, - также отметили в ведомстве.

Что же касается географии распространения коранавируса на территории республики, то за указанные сутки больше всего новых случаев заражения было выявлено в Казани – 1 189 человек, Набережных Челнах – 416 инфицированных, в Альметьевском районе – 155 случаев, в Чистопольском районе – 127 человек, в Нижнекамском районе – 118 зараженных.

Всего с начала пандемии в Татарстане коронавирус обнаружили у 65 705 человек, 44 848 из которых, в том числе и 1 169 пациентов за последние сутки, смогли выздороветь.