Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил чиновникам быстрее реагировать на жалобы людей о повышенных платежках за отопление

По словам главы республики, следует провести разъяснительную работу среди населения о причинах увеличения сумм в платежках. Фото: president.tatarstan.ru

В эту субботу, 12 февраля, на республиканском совещании президент Татарстана Рустам Минниханов поручил разобраться с обращениями от населения по поводу повышенных счетов за отопление за январь.

По его словам, в связи с этим много недовольства со стороны жителей городов, особенно Казани, Набережных Челнов и Нижнекамска.

- Мы должны отреагировать на эту ситуацию. Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ, местным администрациям, вместе с управляющими компаниями, ресурсоснабжающими организациями нужно по каждому случаю разобраться. Следует провести разъяснительную работу среди населения о причинах, если есть какие-то ошибки - быстро реагировать, - поручил Минниханов.

Глава Минстроя Татарстана Марат Айзатуллин на это снова заявил, что тарифы на отопление все те же, а увеличение платы за него – результат холодной погоды.

- Об этом нужно рассказывать людям, подробно все объяснять. Прошу данную тему держать на контроле, - ответил президент Татарстана.

Напомним, в регионе оплата за отопление производится по факту потребленного объема, а не «размазывается» по платежкам в течение всего года.

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