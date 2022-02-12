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Общество12 февраля 2022 9:01

В Набережных Челнах произошел очередной скандал на кладбище

Утверждается, что его директор перекрыл дорогу похоронной процессии и требовал с родственников умершего оплату
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Ситуацию удалось разрешить только после обращения родственников в местный Исполком.

Ситуацию удалось разрешить только после обращения родственников в местный Исполком.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На кладбище татарстанского автограда должны были пройти похороны, организованные Исполкомом города. Но процессию вместе с гробом, как утверждается, не пропустил директор кладбища.

Ришат Шайхулов перекрыл путь своим автомобилем и начал требовать с родственников оплатить некие услуги по погребению. Вопрос удалось решить только после обращения людей в Исполком Набережных Челнов. Только после звонка оттуда похороны все уже удалось провести, сообщает Chelny-biz.ru.

Напомним, на днях в Набережных Челнах уже произошёл инцидент на местном кладбище – родственникам пришлось тащить гроб через сугробы, так как дорожка к могиле не была почищена. Администрация татарстанского автограда сообщила, что все замечания по поводу произошедшего были переданы в дирекцию городского хозяйства для принятия мер.