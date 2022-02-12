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Общество12 февраля 2022 7:57

Стало известно, какой будет погода на выходных в Татарстане

Похоже, что в ближайшие несколько дней автомобилистам придется смирится с наличием на дорогах гололедицы
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Ненастья в эти дни ожидать не стоит.

Ненастья в эти дни ожидать не стоит.

Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, сильных ветров или метелей ожидать не стоит, температура воздуха днем будет в пределах от -2 до -7, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана.

Так, по данным его специалистов, в воскресенье,13 февраля, погода не изменится – все так же будет облачно с прояснениями и небольшой снег, разве что чуть похолодает – днем от -3 до -8. Отметим, что в эти дни автомобилистам стоит быть внимательными – на дорогах образуются гололедица.