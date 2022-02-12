Стало известно, какой будет погода на выходных в Татарстане

Ненастья в эти дни ожидать не стоит. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу, 12 февраля, ожидается облачная погода с прояснениями и небольшой снег, сильных ветров или метелей ожидать не стоит, температура воздуха днем будет в пределах от -2 до -7, гласит прогноз Гидрометцентра Татарстана.

Так, по данным его специалистов, в воскресенье,13 февраля, погода не изменится – все так же будет облачно с прояснениями и небольшой снег, разве что чуть похолодает – днем от -3 до -8. Отметим, что в эти дни автомобилистам стоит быть внимательными – на дорогах образуются гололедица.