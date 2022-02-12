В Набережных Челнах президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посетил завод «КАМАЗ»

Токаев ознакомился с полным циклом производства грузовых автомобилей. Фото: president.tatarstan.ru

11 февраля в рамках своего рабочего визита президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в Набережных Челнах, где посетил производственные площадки завода «КАМАЗ». На предприятии его сопровождал глава Татарстана Рустам Минниханов.

Токаев ознакомился с полным циклом производства грузовых автомобилей – от разработки, изготовления, сборки автотехники и автокомпонентов до сбыта и сервисного сопровождения. После Токаев побывал на заводе двигателей, а также на заводе каркасов кабин и автомобильный завод.

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