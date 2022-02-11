Из-за просьб пассажиров у электрички Казань – Кизнер – Казань появится дополнительная остановка

Из Кизнера пригородный поезд будет отправляться в 9.32. Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

На пути следования пригородного поезда №6926/6923 Казань – Кизнер – Казань появится дополнительная остановка - «804 километр». Ее вводят из-за многочисленных просьб пассажиров. Изменения в расписании начнут действовать с 17 февраля.

Так, электричка сообщением Кизнер – Казань будет отправляться в 9.32, а прибывать ан станцию «804 километр» в 11.07. Оттуда далее по маршруту поезд отправится в 11.08 и прибудет в столицу Татарстана в 11.47.

Обратная электричка Казань – Кизнер отправится в 16.14 и окажется на 804 километре в 16.42, откуда отправиться снова в путь в 16.43 и окажется на конечной станции в 20.28.