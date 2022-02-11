В 2022 году в Казани отремонтируют улицы Энергетиков и Восход

Там на проезжей части уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Московском районе столицы Татарстана на 2022 год запланировали отремонтировать улицы Энергетиков и Восход. Так, на первой из них реконструкции подвергнется участок протяженностью 300 метров, а на второй – два километра.

Там на проезжей части уложат верхний слой покрытия из высокоплотного асфальтобетона, а также заменят изношенные дорожные знаки.

- Всего в 2022 году на территории Казанской агломерации планируется отремонтировать 33,8 километра дорог. Общий объем финансирования составляет более 2,6 миллиарда рублей, в том числе из федерального бюджета выделено 604,2 миллиона рублей, - сообщает Минтранспорта Татарстана.

Отметим, что запланированные работы проведут в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».