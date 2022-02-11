Глава Чувашии Олег Николаев о выдаче QR-кодов об антителах к коронавирусу: «Регион был уже давно готов к этому»

По его словам, с предложением ввести такие сертификаты для переболевших коронавирусом с высоким уровнем антител он выступил еще в ноябре 2021 года. Фото: cap.ru

В России с 21 февраля на основании положительного теста на антитела можно будет получить QR-код. Об этом на совещании в правительстве Чувашии напомнил глава региона Олег Николаев.

- Чувашия в целом была подготовлена уже давно к этой работе. Поэтому попрошу просмотреть еще раз всю цепочку, проанализировать и быть готовыми сразу же запуститься и обеспечить людям возможность получения QR-кодов, – поручил Николаев.

По его словам, с предложением ввести такие сертификаты для переболевших коронавирусом с высоким уровнем антител он выступил еще в ноябре 2021 года. Чувашия стала первым в стране регионом, заявившим о готовности проводить такую процедуру.

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Срок действия этого сертификата – всего полгода (подробности)