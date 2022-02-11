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Общество11 февраля 2022 13:48

В Казани открыли первый детсад с группой для слабослышащих воспитанников

Это дошкольное учреждение располагается в Ново-Савиновском районе города и рассчитано на 220 мест
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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В новом учреждении используются современные методики воспитания и обучения. Фото: metshin.ru

В новом учреждении используются современные методики воспитания и обучения. Фото: metshin.ru

В эту пятницу, 11 февраля, мэр Казани Ильсур Метшин посетил новый детсад №150, который открылся в Ново-Савиновском районе города по адресу: ул.Чистопольская, 88а. Это дошкольное учреждение стало первым в столице Татарстана, где была организована группа для слабослышащих и позднооглохших детей.

- Важно обеспечивать одинаково хорошие условия для всех детей, мы движемся в этом направлении и открываем специализированные группы, – отметил Метшин.

Сейчас в дошкольном учреждении дети проходят адаптацию и знакомятся на занятиях с педагогами. Этот процесс идет в небольших группах по 4-5 человек и может занять от нескольких недель до месяца.

При работе с воспитанниками, имеющими нарушения слуха, используются специальные речевые карты и игровая методика обучения. Кроме того, в новом учреждении организованы группы для детей с общим недоразвитием речи и с фонетико-фонематическими нарушениями речи.

При работе с воспитанниками, имеющими нарушения слуха, используются игровая методика обучения. Фото: metshin.ru

При работе с воспитанниками, имеющими нарушения слуха, используются игровая методика обучения. Фото: metshin.ru

Набор воспитанников все еще продолжается. Детский сад заполнен пока на 85%. При этом самыми востребованными группами оказались именно ясельные – для детей до 3 лет. Для них организовано шесть групп на 120 мест.

Отметим, строительство детсада №150 началось в феврале прошлого года и было завершено этой зимой.