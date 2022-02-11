В Чебоксарах 14-летнего школьника осудили за разбой с бутылкой

Приговор суда пока не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В столице республики 14-летнего подростка признали виновным по уголовной статье «разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия», сообщили в следственном комитете Чувашии.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1,5 года. Данное решение пока не вступило в законную силу, - отметили в ведомстве.

Как было доказано, прошлым летом осужденный познакомился с 16-летним парнем через интернет и под предлогом покупки к него электронной сигареты договорился о встречи вечером на территории местного Залива.

14-летний школьник не хотел платить деньги за девайс и напал на продавца. Он избил его руками и ногами, а также стеклянной бутылкой по голове. После отнял электронную сигарету и скрылся. Потерпевший же рассказал о произошедшем своим родителям и те обратилась в полицию. Нападавший вскоре был задержан.